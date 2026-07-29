نرخ بیکاری و تورم در ایران افزایش یافت

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در تیر ماه 1405 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای این کشور به عدد 676.9 رسیده که نسبت به ماه قبل، 3.1 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 87.9 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 66.0 درصد افزایش داشته است.

به گزارش «ایلنا»، نرخ تورم سالانه ایران در تیر ماه 1405 برابر 66.0 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 63.9 درصد برای دهک دهم، تا 73.5 درصد برای دهک دوم است.

بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 9.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (8.4 واحد درصد) 1.2 واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار بهار 1405 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. در بررسی این فصل که ایران درگیر جنگ و آثار آن بوده است نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 9.1 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1404)، 1.8 درصد افزایش یافته است.



