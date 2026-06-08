دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.0970 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6354 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.0970 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6354 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز دوشنبه، 8 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.0950 لیر خرید و با قیمت 46.0970 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 53.1400 لیر خرید و به بهای 53.1420 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز جمعه گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.0840 و 53.3680 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6354 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4300 دلار است.