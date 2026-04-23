نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
نرخ برابری دلار آمریکا/لیر ترکیه صبح امروز پنج شنبه، 23 آوریل 2026 در آغاز معاملات با کاهش 0.1 درصدی در سطح 44.9240 معامله میشود.
در همین زمان، نرخ برابری یورو/لیر ترکیه با 0.2 درصد افزایش در سطح 52.7000 و پوند/لیر ترکیه با 0،1 درصد افزایش در سطح 60.7260 معامله میشوند.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6806 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4712 دلار است.
تحولات خاورمیانه همچنان بر قیمتها تأثیر میگذارد و عدم قطعیتها پیرامون این روند باعث میشود سرمایهگذاران با احتیاط عمل کنند.