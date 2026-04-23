نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول در سطح 44.9240 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز در سطح 6806 لیر معامله می‌شود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

نرخ برابری دلار آمریکا/لیر ترکیه صبح امروز پنج شنبه، 23 آوریل 2026 در آغاز معاملات با کاهش 0.1 درصدی در سطح 44.9240 معامله می‌شود.

در همین زمان، نرخ برابری یورو/لیر ترکیه با 0.2 درصد افزایش در سطح 52.7000 و پوند/لیر ترکیه با 0،1 درصد افزایش در سطح 60.7260 معامله می‌شوند.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6806 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4712 دلار است.

تحولات خاورمیانه همچنان بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و عدم قطعیت‌ها پیرامون این روند باعث می‌شود سرمایه‌گذاران با احتیاط عمل کنند.

