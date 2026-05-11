11 مه 2026•بهروزرسانی: 11 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ماتیاس دیپنداله، نخستوزیر منطقه فلاندر در نشست تجاری ترکیه و بلژیک که از سوی شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEİK) برگزار شد، اعلام کرد: ترکیه یکی از مهمترین شرکای اقتصادی بلژیک در خارج از اتحادیه اروپا است و بروکسل، آنکارا را «شریکی راهبردی برای آینده» میداند.
دیپنداله گفت: سفر هیئت اقتصادی بلژیک به ریاست ملکه ماتیلد نشانهای از تعهد بلندمدت و مشارکت اقتصادی مستحکم میان دو کشور است.
وی با اشاره به همکاری شرکتهای دو کشور در حوزههایی مانند لجستیک، بنادر، صنایع پیشرفته، صنایع شیمیایی، انرژی، علوم زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی تاکید کرد که همکاریهای دوجانبه هر روز در حال گسترش است.
وی افزود: بیش از 500 فعال اقتصادی و کارآفرین از دو کشور برای تعمیق همکاریها، کشف فرصتهای جدید و ایجاد شراکتهای بلندمدت گرد هم آمدهاند.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای ترکیه در حوزه صنعت، فناوری، نیروی کار متخصص و دسترسی منطقهای گفت: ترکیه برای ما تنها یک بازار مهم نیست، بلکه شریک راهبردی آینده است.