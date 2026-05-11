نخست‌وزیر منطقه فلاندر: ترکیه شریک راهبردی بلژیک برای آینده است نخست‌وزیر منطقه فلاندر بلژیک با تاکید بر اهمیت روابط اقتصادی با ترکیه اعلام کرد آنکارا برای بروکسل نه‌تنها یک بازار مهم، بلکه شریکی راهبردی در حوزه‌های صنعت، انرژی، فناوری و سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

ماتیاس دیپنداله، نخست‌وزیر منطقه فلاندر در نشست تجاری ترکیه و بلژیک که از سوی شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEİK) برگزار شد، اعلام کرد: ترکیه یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی بلژیک در خارج از اتحادیه اروپا است و بروکسل، آنکارا را «شریکی راهبردی برای آینده» می‌داند.

دیپنداله گفت: سفر هیئت اقتصادی بلژیک به ریاست ملکه ماتیلد نشانه‌ای از تعهد بلندمدت و مشارکت اقتصادی مستحکم میان دو کشور است.

وی با اشاره به همکاری شرکت‌های دو کشور در حوزه‌هایی مانند لجستیک، بنادر، صنایع پیشرفته، صنایع شیمیایی، انرژی، علوم زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی تاکید کرد که همکاری‌های دوجانبه هر روز در حال گسترش است.

وی افزود: بیش از 500 فعال اقتصادی و کارآفرین از دو کشور برای تعمیق همکاری‌ها، کشف فرصت‌های جدید و ایجاد شراکت‌های بلندمدت گرد هم آمده‌اند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ترکیه در حوزه صنعت، فناوری، نیروی کار متخصص و دسترسی منطقه‌ای گفت: ترکیه برای ما تنها یک بازار مهم نیست، بلکه شریک راهبردی آینده است.

