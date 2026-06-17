17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
لندن / خبرگزاری آنادولو
اختلال در جریان تجارت از طریق تنگه هرمز باعث بروز یک بحران جهانی در تأمین انرژی شده که بیش از 3 ماه به طول انجامیده است؛ رویدادی که هزینههای اقتصادی و استراتژیک وابستگی به سوختهای فسیلی را بار دیگر در کانون توجه قرار داده است.
در این چارچوب، سی و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP31) که قرار است در ماه نوامبر به میزبانی ترکیه برگزار شود، به عنوان نقطه عطفی حیاتی برای تسریع گذار به انرژی پاک تلقی میشود.
جنیفر مورگان، فرستاده ویژه سابق آلمان در امور تغییرات اقلیمی و پژوهشگر ارشد دانشکده فلچر دانشگاه تافتس، در گفتگو با خبرنگار آنادولو در مورد چالشهای مبارزه با تغییرات اقلیمی و کنفرانس پیش رو اظهار داشت که در مبارزه با تغییرات اقلیمی در سراسر جهان کاستیهای قابل توجهی وجود دارد. به گفته وی، قبل از توافق پاریس در سال 2015، پیشرفتی در جهت هدف محدود کردن افزایش دمای جهانی به 1.5 درجه سانتیگراد یا حفظ آن زیر 2 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگینهای پیش از صنعتی شدن حاصل نشده بود.
مورگان با اشاره به اینکه دوره فعلی «فرصت بینظیری» برای تقویت مبارزه با تغییرات اقلیمی و تسریع گذار به انرژی پاک ارائه میدهد، گفت: میبینیم که نفت و گاز چقدر میتوانند گران، ناامن و آلودهکننده باشند، در حالی که انرژیهای تجدیدپذیر مقرونبهصرفه، پاک و در دسترس هستند. به لطف این واقعیت جدید اقتصادی و امنیت انرژی، دولتها میتوانند با اجرای زیرساختها و سیاستهای لازم، گذار را تسریع کنند.
او اظهار داشت که برای اقتصاد کشورها بسیار مهم است که برقرسانی با منابع انرژی پاک را پیش ببرند و برقرسانی یکی از مهمترین موارد دستور کار ترکیه، به عنوان رئیس و میزبان COP31 است.
مورگان با اشاره به اینکه ترکیه رهبری دستور کار COP31 را بر عهده دارد و استرالیا ریاست مذاکرات را عهدهدار خواهد بود، افزود: استفاده از دستور کار COP31 به عنوان بستری برای راهحلهایی که سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش داده و حذف سوختهای فسیلی را تسریع میکنند، فرصت بسیار خوبی خواهد بود. در این زمینه، ریاست مشترک ترکیه و استرالیا، با ارائه الگویی از سیاستهای ملی خود، به تلاشهای جهانی کمک خواهد کرد.
او در پایان تاکید کرد تعهد ریاست کنفرانس به حذف تدریجی زغال سنگ، هم اعتبار آن را افزایش میدهد و هم ظرفیت آن را برای گرد هم آوردن کشورها پیرامون راهحلها تقویت میکند. به گفته وی، در COP31 میتوان به نتایج ملموسی در مورد سازوکارهای گذار عادلانه، تقویت شبکهها و افزایش دسترسی به انرژی پاک دست یافت.