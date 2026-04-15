موفقیت سلاح ضد تانک «کارااُک» ترکیه در آزمایش‌های نهایی؛ شلیک دقیق به اهداف چهارگانه موشک ضد تانک کوتاه برد «KARAOK» محصول شرکت دفاعی «روکت‌سان» ترکیه، با موفقیت تمامی مراحل شلیک آزمایشی در سناریوهای مختلف کاربری را پشت سر گذاشت و آماده ورود به میدان نبرد شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شرکت صنایع دفاعی و موشکی «روکت‌سان» ترکیه از موفقیت جدیدترین سلاح ضد تانک خود موسوم به «کارااُک» (KARAOK) در شلیک‌های آزمایشی خبر داد.

این سلاح که به عنوان یک موشک ضد تانک هدایت‌شونده کوتاه برد و دوش‌پرتاب شناخته می‌شود، توانست در چهار بخش مختلف کاربری، اهداف خود را با دقت بسیار بالا منهدم کند.

موشک ضد تانک کوتاه برد کارااُک که مجهز به بخش تصویربرداری مادون قرمز است، می‌تواند در روز و شب عمل کند و عملکرد ضد زره آن، قدرت عملیاتی را در میدان نبرد فراهم می‌کند و می‌توان علیه اهداف ثابت و متحرک استفاده کرد.

مراد ایکینجی، مدیر کل شرکت صنایع دفاعی و موشکی «روکت‌سان»، شلیک آزمایش‌ی کارااُک را در حساب کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی با پیام "متهورانه و اصابت قاطع" به اشتراک گذاشت.

ایکینجی اظهار داشت که این موشک ضد تانک کوتاه برد که با دقت بسیار بالا در چهار سناریوی جداگانه در محدوده شلیک‌های آزمایش‌ی به هدف خود اصابت کرد، بار دیگر قابلیت اطمینان خود را در میدان نبرد ثابت کرد.

او افزود: ما همچنان با سیستم‌های ملی خود به شکل‌دهی میدان نبرد آینده ادامه خواهیم داد و به ارتش خود قدرت خواهیم بخشید.