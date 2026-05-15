معاون وزیر تجارت ترکیه: کازان‌فروم؛ بستر توسعه روابط اقتصادی روسیه و جهان اسلام است معاون وزیر تجارت ترکیه با تاکید بر اهمیت کازان‌فروم، از آمادگی آنکارا برای تحقق هدف 100 میلیارد دلاری تجارت با مسکو خبر داد.

قازان/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری آنادولو از قازان، سزایی اوچارماک، معاون وزیر تجارت ترکیه در حاشیه مجمع اقتصادی «روسیه ـ جهان اسلام» اظهار داشت که این رویداد به بستری مستمر و ارزشمند برای توسعه مناسبات اقتصادی میان طرفین تبدیل شده است.



وی با اشاره به حضور گسترده فعالان اقتصادی ترکیه در این مجمع، تاتارستان را منطقه‌ای قابل اعتماد برای شرکت‌های ترک توصیف کرد.

اوچارماک با بیان اینکه بخش مهمی از مبادلات تجاری ترکیه و روسیه از طریق تاتارستان انجام می‌شود، بر لزوم تنوع‌بخشی به کالاها برای ایجاد توازن تجاری تاکید کرد.



وی همچنین با یادآوری هدف 100 میلیارد دلاری حجم تجارت میان آنکارا و مسکو که از سوی رجب طیب اردوغان مطرح شده است، تصریح کرد که ظرفیت و زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف کاملاً وجود دارد.



معاون وزیر تجارت ترکیه در پایان، موقعیت جغرافیایی دو کشور را در سایه تغییرات جهانی زنجیره تامین و نظام‌های پرداخت، یک مزیت راهبردی خواند و بر اهمیت رعایت استانداردهای بین‌المللی در صدور گواهی‌های حلال تاکید کرد.

