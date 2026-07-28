معاملات بورس استانبول با سیر صعودی آغاز شد

28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات صبح امروز سهشنبه، 28 جولای 2026 را با 0.08 درصد ارتقا در سطح 13,786.47 واحد آغاز کرد.
شاخص بانکداری بورس استانبول در آغاز معاملات امروز با 0.05 درصد رشد روبرو شد و شاخص هلدینگها شاهد تغییر قابل توجهی نبود.
در میان شاخصهای مختلف، بخش فناوری اطلاعات با رشد 0.6 درصدی بیشترین سود را برای سرمایهگذاران به همراه داشت.
بورس استانبول فعالیت دیروز خود را با افت 1.21 درصدی ارزش شاخص اصلی به پایان برده بود.