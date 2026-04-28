معاملات بورس استانبول با سیر صعودی آغاز شد

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات صبح امروز سه‌شنبه 28 آوریل 2026 را با 0.10 درصد ارتقا در سطح 14,608.52 واحد آغاز کرد.

شاخص بانکداری بورس استانبول در آغاز معاملات امروز با 0.07 درصد کاهش و شاخص هلدینگ‌ها نیز با 0.06 درصد افت ارزش مواجه شدند.

در میان شاخص‌های مختلف، بخش ورزش با 1.25 درصد رشد، بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت؛ در مقابل، بخش لیزینگ مالی با 1.87 درصد کاهش ارزش، به عنوان پرزیان‌ترین بخش در آغاز معاملات امروز ثبت شد.