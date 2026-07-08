معاملات امروز بورس استانبول

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات امروز چهارشنبه، هشتم جولای 2026 را با کاهش 0.28 درصدی در سطح 14,456.75 واحد آغاز کرد.

معاملات بورس استانبول روز گذشته با 0.50 درصد افزایش ارزش در سطح 14,497.37 واحد پایان یافته بود.

شاخص بانکداری بورس استانبول امروز صبح با کاهش 0.63 درصدی ارزش و شاخص هلدینگ‌ها با رشد 0.25 درصدی ارزش مواجه شدند.

در بین شاخص‌ها، بخش نفت و مواد شیمایی با 0.49 درصد رشد، بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت.