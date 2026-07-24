دلار آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 47.3470 لیر خریداری شده و به قیمت 47.3490 لیر به فروش رسید.

قیمت دلار و یورو در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 47.3470 لیر خریداری شده و به قیمت 47.3490 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

هر دلار آمریکا صبح امروز جمعه در بازار آزاد استانبول به قیمت 47.3470 لیر خرید و با قیمت 47.3490 لیر به فروش رسید.

همچنین هر یورو در آغاز معاملات بازار آزاد به نرخ 53.9210 لیر خریداری شده و به بهای 53.9230 لیر به فروش معامله شد.

این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 47.2380 و 53.8330 لیر تعیین شده بود.

در همین حال، قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6133 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4029 دلار معامله می‌شود.

