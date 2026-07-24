قیمت دلار و یورو در بازار آزاد استانبول

24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
هر دلار آمریکا صبح امروز جمعه در بازار آزاد استانبول به قیمت 47.3470 لیر خرید و با قیمت 47.3490 لیر به فروش رسید.
همچنین هر یورو در آغاز معاملات بازار آزاد به نرخ 53.9210 لیر خریداری شده و به بهای 53.9230 لیر به فروش معامله شد.
این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 47.2380 و 53.8330 لیر تعیین شده بود.
در همین حال، قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6133 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4029 دلار معامله میشود.