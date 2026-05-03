قیمت دلار در بازار آزاد ایران به مرز 190 هزار تومان رسید در ادامه نوسانات بازار ارز و طلا در ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از 187 هزار تومان فراتر رفت.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، امروز یکشنبه 13 اردیبهشت، نرخ دلار به 187 هزار و 420 تومان، رکورد تاریخی جدید، رسید.

همچنین هر یورو به 223 هزار تومان و هر پوند انگلیس به 258 هزار تومان افزایش یافت.

این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی از جمله، احتمال جنگ مجدد، تداوم تحریم‌ها، فشارهای تورمی و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی و منطقه‌ای مواجه است؛ عواملی که به گفته برخی کارشناسان، بر نوسانات بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده‌اند.