همزمان با تداوم کاهش ارزش ریال، قیمت دلار، یورو، طلا و سکه در بازار آزاد ایران افزایش یافت و بهای هر دلار به حدود 194 هزار و 500 تومان رسید.

قیمت دلار در ایران به مرز 195 هزار تومان رسید همزمان با تداوم کاهش ارزش ریال، قیمت دلار، یورو، طلا و سکه در بازار آزاد ایران افزایش یافت و بهای هر دلار به حدود 194 هزار و 500 تومان رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

همزمان با ادامه کاهش ارزش پول ایران، قیمت ارز، طلا و سکه در بازار آزاد این کشور افزایش یافت.

بر اساس نرخ‌های معاملاتی امروز، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود 1 میلیون و 945 هزار ریال، معادل 194 هزار و 500 تومان، ثبت شد.

قیمت هر یورو نیز به حدود 223 هزار تومان و هر پوند انگلیس به بیش از 262 هزار تومان رسید.

در بازار طلا، هر گرم طلای 18 عیار با قیمت حدود 19 میلیون و 138 هزار تومان و هر مثقال طلا با نرخ نزدیک به 82 میلیون و 895 هزار تومان معامله شد.

بهای هر قطعه سکه نیز حدود 1 میلیارد و 900 میلیون و 50 هزار ریال، معادل بیش از 190 میلیون تومان، اعلام شد.

همزمان، قیمت جهانی هر اونس طلا حدود 4 هزار و 18 دلار گزارش شده است.

فعالان بازار، ادامه تنش‌ها و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی را از عوامل اصلی رشد تقاضا برای ارز و طلا و تشدید فشار بر ارزش ریال عنوان می‌کنند.

شاخص کل بورس تهران نیز در سطح 4 میلیون و 777 هزار واحد قرار گرفت، هرچند داده‌های منتشر شده تغییر روزانه آن را صفر نشان می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند ناشی از توقف معاملات یا به‌روزرسانی نشدن اطلاعات باشد.

