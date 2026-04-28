28 آوریل 2026•بهروزرسانی: 28 آوریل 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
خودروهای پیشرفته و پُربازده که برای پاسخگویی به نیازهای لجستیکی نیروهای امنیتی ترکیه در سختترین شرایط طراحی شدهاند، در نمایشگاه «SAHA 2026» به نمایش گذاشته خواهند شد.
نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی، هوافضا و فضایی «ساحا 2026» 5-9 ماه مه در مرکز نمایشگاههای استانبول برگزار خواهد شد.
هشتمین گزارش از مجموعه گزارشات خبرگزاری آنادولو با عنوان «قلب فناوری در ساحا خواهد تپید» به خودروهای سنگین لجستیکی و تاکتیکی میپردازد که قرار است توسط شرکت خودروسازی «کولومان»، از زیرمجموعههای صنایع دفاعی ترکیه، در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شوند.
شرکت خودروسازی کولومان دو بخش مختلف از خودروهای DERMAN و KISRAK را در نمایشگاه «ساحا 2026» معرفی خواهد کرد که بر بهرهوری عملیاتی و ایمنی پرسنل تمرکز دارند.
در این راستا، طرحهای مفهومی DROPS و Armored AKTAN و همچنین تراکتور DERMAN 8x8، نسخه یدککش خودروی DERMAN که در حال حاضر در خدمت فعال نیروهای مسلح ترکیه است، در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد.
خودروی یدککش DERMAN به گونهای پیکربندی شده است که پشتیبانی لجستیکی با ظرفیت بالا را برای حمل تانکهای اصلی نبرد و سکوهای نظامی سنگین زنجیری ارائه دهد.
این خودروی یدککش از یک موتور OM473 با قدرت 625 اسب بخار (460 کیلووات) استفاده میکند. برای افزایش ایمنی شروع و رانندگی تحت بارهای سنگین، سیستم انتقال قدرت از فناوری کلاچ توربو ریتاردر (TRC) بهره میبرد.
این پلتفرم با ظرفیت یدککشی تا 250 تن، به گونهای طراحی شده است که نیازهای تأمین سوخت را در مناطق عملیاتی طولانی با مخزن سوخت بیش از 1000 لیتر به حداقل برساند.
این خودرو که برای برآورده کردن استانداردهای نظامی توسعه یافته است، با توانایی خود در بالا رفتن از شیب 60 درصد و عبور از آب تا عمق 1200 میلیمتر، تداوم حرکت در شرایط خارج از جاده را تضمین میکند.
این خودرو به چراغهای استتاری مطابق با استاندارد ناتو و دوربینهای دید عقب مجهز شده است و میتواند در صورت نیاز با محافظ زرهی کابین و سیستمهای فیلتراسیون CBRN پیکربندی شود.
پلتفرم KISRAK که پیش از این در نمایشگاههای قبلی در نسخه حامل پرسنل به نمایش گذاشته شده بود، برای اولین بار در SAHA 2026 به عنوان یک طرح آمبولانس کاملاً مجهز به نمایش گذاشته خواهد شد.
این وسیله نقلیه مجهز به موتور 330 اسب بخار (240 کیلووات) و گیربکس کاملاً اتوماتیک Allison 3500 SP است. به لطف ساختار محور پورتال خود، آمبولانس KISRAK به ارتفاع 520 میلیمتر از زمین میرسد و قابلیت تخلیه در زمینهای ناهموار را که وسایل نقلیه استاندارد نمیتوانند از آن عبور کنند، ارائه میدهد. از سیستم تعلیق فنر مارپیچی برای مدیریت شوک استفاده میشود که در هنگام حمل مصدوم بسیار مهم است.
- همکاریهای جدید و هدف بازار جهانی
شرکت خودروسازی کولومان، نمایشگاه SAHA 2026 را نه تنها به عنوان یک نمایشگاه محصولات، بلکه به عنوان بستری برای دستیابی به اهداف استراتژیک میبیند.
این شرکت قصد دارد پتانسیل صادرات پلتفرمهای DERMAN و KISRAK را به همکاریهای ملموس با کشورهای متحد، عمدتاً در خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی، تبدیل کند.
کولومان قصد دارد بر قابلیت «چندوظیفگی در یک پلتفرم واحد»، همانطور که در آمبولانس KISRAK نشان داده شده است، تأکید کند و در طول نمایشگاه جلسات فنی با هیئتهای نظامی خارجی و کمیسیونهای تدارکات برگزار خواهد کرد.
این شرکت با تولیدکنندگان فرعی در اکوسیستم صنعت دفاعی در مورد مشارکتهای تحقیق و توسعه برای افزایش نرخ بومیسازی مشورت خواهد کرد و بر اساس بازخوردهای میدانی، دادههایی را برای طراحی خودروهای نسل بعدی جمعآوری خواهد کرد.
این شرکت همچنین بار دیگر رویکرد حرفهای خود را در مدیریت چرخه عمر خودرو در صحنه بینالمللی برجسته خواهد کرد.