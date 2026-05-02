صادرات 12 ماهه ترکیه رکورد شکست

اردو/خبرگزاری آنادولو

عمر پولاد، وزیر تجارت ترکیه طی نشست خبری در دانشگاه اردو با اشاره به آمار جدید صادراتی کشور، گفت که صادرات در 12 ماه منتهی به آوریل سال‌جاری رکورد جدیدی برجای گذاشته است.

وزیر تجارت ترکیه در اینباره گفت: صادرات در ماه آوریل با رشد 22.3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 25.4 میلیارد دلار رسید.

پولاد با اشاره به شکسته شدن ارزش صادرات 12 ماهه ترکیه در ماه آوریل، افزود: ارزش صادرات 12 ماه منتهی به آوریل سال‌جاری با 275.8 میلیارد دلار، رکورد جدیدی برجای گذاشت.

وزیر تجارت ترکیه در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در آوریل سالجاری بالاترین میزان صادرات مربوط به ماه آوریل و دومین میزان ماهانه طی تمام ادوار به ثبت رسید.