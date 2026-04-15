15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
ازمیر/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس دادههای مجمع صادرکنندگان ترکیه (TİM)، صادرات بخش معدن ترکیه در سهماهه نخست سال 2026 (ژانویه تا مارس) با رشد 14 درصدی به 1 میلیارد و 565 میلیون دلار رسید. میزان صادرات نیز با افزایش 16 درصدی به 571 هزار تن بالغ شد.
بیشترین سهم درآمد با 673 میلیون دلار مربوط به سنگهای معدنی فلزی (43 درصد کل صادرات) بوده است. پس از آن سنگهای طبیعی فرآوری شده با 299 میلیون دلار و مواد معدنی صنعتی با 284 میلیون دلار قرار گرفتند.
در میان بازارهای هدف، چین با 487 میلیون دلار در رتبه نخست قرار گرفت و صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 52 درصد افزایش یافت. پس از آن بلغارستان، ایالات متحده و اسپانیا قرار دارند.
مهمت یلماز، رئیس انجمن معدنکاران ترکیه نیز با اشاره به این عملکرد، از ظرفیت بالای منابع زیرزمینی کشور و امکان افزایش تولید خبر داد و ابراز امیدواری کرد که صادرات سالانه در سالهای آینده به 10 میلیارد دلار برسد.