صادرات فرش از ترکیه در سه ماهه اول امسال به 634 میلیون دلار رسید تولیدکنندگان فرش ترکیه در سه ماه اول امسال از صادرات کالا 634 میلیون و 419 هزار دلار درآمد کسب کردند.

غازی‌آنتپ / خبرگزاری آنادولو

تولیدکنندگان فرش ترکیه در سه ماه اول امسال 126 میلیون و 97 هزار متر مربع فرش صادر کردند که 634 میلیون و 419 هزار دلار درآمدزایی داشت.

طبق داده‌های ارائه‌شده توسط انجمن صادرکنندگان منطقه جنوب شرقی آنادولو، تولیدکنندگان فرش ترکیه در سه ماه اول سال به 182 کشور و منطقه آزاد کالا صادر کردند.

بیشترین درآمد از صادرات فرش‌های ماشینی با 501 میلیون و 788 هزار دلار بوده است.

پس از فرش‌های ماشینی، فرش‌های تافتینگ با طراحی ویژه با 104 میلیون و 719 هزار دلار، فرش‌های دستباف با 25 میلیون و 830 هزار دلار و گلیم با 2 میلیون و 83 هزار دلار قرار گرفتند.

بیشترین صادرات فرش در سه ماهه اول سال به ایالات متحده آمریکا بوده است. عربستان سعودی در رتبه دوم و پس از آن بریتانیا در رتبه سوم قرار دارند.

زینال عابدین کاپلان، رئیس انجمن صادرکنندگان فرش منطقه جنوب شرقی آنادولو، به خبرنگار آنادولو گفت که فرش‌های ترکیه به هر منطقه از جهان صادر می‌شود.

کاپلان با بیان اینکه بحران اقتصادی جهانی و جنگ‌ها بر صادرکنندگان نیز تأثیر گذاشته است، گفت: ما مشکلاتی داریم، اما کشور ما عالی است و آنها را حل خواهد کرد. ما در برخی کشورها مشکلات گمرکی داریم؛ به دلیل جنگ، در خاورمیانه، روسیه، اوکراین، فلسطین، لیبی و سوریه در حلقه آتش قرار داریم.

او تأکید کرد: این بخش با قاطعیت به تولید ادامه می‌دهد. ما بر این مشکلات غلبه می‌کنیم و صادرات خود را ادامه می‌دهیم. هدف ما بلندپروازانه است؛ هدف ما برای پایان سال در سراسر ترکیه 3.5 میلیارد دلار است.