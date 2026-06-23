صادرات صنایع دفاعی و هوافضایی ترکیه به 6.7 میلیارد دلار رسید

Firdevs Bulut Kartal
23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
شرکتهای فعال در بخش صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه، علاوه بر رشد اقتصادی، با افزایش صادرات به کشورهای خارجی، جایگاه خود را در این صنعت تقویت میکنند.
بر اساس فهرست «500 شرکت بزرگ صنعتی ترکیه در سال 2025» که از سوی اتاق صنایع استانبول منتشر شده، شرکتهای پیشرو در حوزه دفاعی و هوافضایی از نظر صادرات در رتبههای بالای این فهرست قرار گرفتهاند.
دادههای این گزارش نشان میدهد که وزن شرکتهای دفاعی و هوافضایی ترکیه در بازارهای بینالمللی، همزمان با افزایش ظرفیت تولید آنها، بیشتر شده است.
مجموع صادرات 11 شرکت از میان 13 شرکت فعال در بخش صنعت دفاعی و هوافضایی حاضر در این فهرست، به شش میلیارد و 773 میلیون دلار رسیده است.
عملکرد این شرکتها نشان میدهد که صنایع دفاعی ترکیه با مجموعه گستردهای شامل پیمانکاران اصلی، تولیدکنندگان خودروهای زمینی، سازندگان مهمات و شرکتهای فعال در حوزه سامانههای الکترونیکی و زیرسامانههای هوایی، حضور خود را در بازارهای خارجی گسترش دادهاند.