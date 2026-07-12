صادرات زردآلوی خشک مالاتیا طی 6 ماه از 115 میلیون دلار گذشت

12 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئیه 2026
مالاتیا/ خبرگزاری آنادولو
صادرات زردآلوی خشک مالاتیا ترکیه در شش ماه گذشته به 115 میلیون و 248 هزار دلار رسید و 50 هزار و 919 تن از این محصول به فروش رفت.
تولیدکنندگان در شش ماه گذشته 12 هزار و 844 تن زردآلو معادل 115 میلیون و 248 هزار دلار زردآلوی خشک صادر کردند.
رمضان اوزجان، رئیس بورس تجارت مالاتیا در گفتوگو با خبرنگار آنادولو درباره دوره نیمهاول امسال گفت: وقتی به 6 ماه نخست سال نگاه میکنیم، 12 هزار و 844 تن صادرات زردآلوی خشک انجام دادهایم و 115 میلیون و 248 هزار دلار درآمد به دست آوردهایم.
اوزجان ادامه داد: با بررسی میانگین قیمتها، شاهد بالاترین میانگین صادرات در 10 سال گذشته هستیم.