صادرات ترکیه به سوریه در نیمه نخست سال 2026 با رشد 26.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 1 میلیارد و 284 میلیون و 328 هزار دلار رسید.

صادرات ترکیه به سوریه طی 6 ماه 26.4 درصد افزایش یافت صادرات ترکیه به سوریه در نیمه نخست سال 2026 با رشد 26.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 1 میلیارد و 284 میلیون و 328 هزار دلار رسید.

غازی‌آنتپ/ خبرگزاری آنادولو

صادرات ترکیه به سوریه در نیمه نخست سال 2026 با رشد 26.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 1 میلیارد و 284 میلیون و 328 هزار دلار رسید.

بر اساس داده‌های شورای صادرکنندگان ترکیه (TİM)، در 6 ماه نخست سال جاری، 3 میلیون و 182 هزار و 61 تن کالا از ترکیه به سوریه صادر شد.

میزان صادرات از نظر وزنی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 36.6 درصد افزایش یافت.

بیشترین ارزش صادرات به سوریه مربوط به محصولات صنایع آسیابانی (آرد، غلات و فرآورده‌های وابسته) بود که 103 میلیون و 879 هزار دلار را به خود اختصاص داد.

پس از آن، سیمان با 102 میلیون و 256 هزار دلار و محصولات برق و انرژی با 80 میلیون و 107 هزار دلار قرار گرفتند.

در این میان، صادرات سیمان با رشد چشمگیر 116.8 درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرد.

سهم منطقه جنوب‌شرق آنادولو از صادرات ترکیه به سوریه 461 میلیون و 823 هزار دلار محاسبه شد. صادرات این منطقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 34.6 درصد و از نظر ارزشی 11.4 درصد افزایش یافت.

جلال کاداواوغلو، عضو هیئت‌مدیره شورای صادرکنندگان ترکیه و رئیس میز سوریه این شورا، گفت: سال 2025 با رشد حدود 70 درصدی صادرات به بازار سوریه به پایان رسید و روند افزایشی صادرات در سال 2026 نیز ادامه دارد.

