26 مه 2026•بهروزرسانی: 26 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیهای، آخرین آمار مربوط به جانباختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.
طبق آمار این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 6 فلسطینی و 34 مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تعداد کشتهشدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 803 نفر و شمار مجروحان نیز به 172 هزار و 855 تن افزایش یافته است.
همچنین از زمان اجرای آتشبس از 10 اکتبر سال گذشته تاکنون نیز 906 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باختهاند. این در حالی است که ارتش اسرائیل با نقض آتشبس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه میدهد و برآورد میشود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باشد.
طی حمله ارتش اسرائیل به تجمع غیرنظامیان در غزه 5 نفر جان باختند
در پی حمله هوایی ارتش اسرائیل به محل تجمع غیرنظامیان در اردوگاه «المغازی» در مرکز نوار غزه، دستکم پنج فلسطینی کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
این حمله در حالی انجام شد که اسرائیل با وجود آتشبس، حملات خود به غزه را در آستانه عید قربان ادامه داده است.
پیکر قربانیان و مجروحان حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح منتقل شده است.
تصاویر منتشرشده از بیمارستان، صحنههای اندوه و گریه خانوادههای قربانیان را نشان میدهد. از جمله وداع یک فلسطینی با پیکر یکی از نزدیکانش در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشته است.