24 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه که در 25 ژوئن 1992 به ابتکار ترکیه تاسیس شد، 34 سال است با هدف کمک به صلح و ثبات در حوزه دریای سیاه فعالیت میکند.
دفتر نمایندگی دائمی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در سال 1994 در استانبول افتتاح شد.
آلبانی، آذربایجان، بلغارستان، ارمنستان، گرجستان، مولداوی، مقدونیه شمالی، رومانی، روسیه، صربستان، ترکیه، اوکراین و یونان اعضای این سازمان را تشکیل میدهند.
این سازمان با 13 کشور عضو جامعترین پلتفرم همکاری منطقهای در دریای سیاه بوده و با هدف تضمین صلح، ثبات و رفاه دریای سیاه و همچنین ارتقای روابط دوستانه و همسایگی خوب عمل میکند.
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه قصد دارند با استفاده از پتانسیل، نزدیکی جغرافیایی و ویژگیهای اقتصادی خود به روابط اقتصادی، فناوری و اجتماعی دوجانبه و چندجانبه خود تنوع بخشیده و آن را گسترش دهند. زیرا این کشورها میخواهند دریای سیاه را به منطقه صلح، ثبات و رفاه تبدیل کنند. در این راستا، همکاری اقتصادی بهعنوان روش اساسی مطرح میشود.
اگرچه این سازمان بر همکاری اقتصادی در دریای سیاه متمرکز شده است، رویکردی باز به جهان بیرونی هم دارد. بدین دلیل نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف نیز میتوانند در جلسات سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه شرکت کنند.
ریاست دورهای این سازمان هر شش ماه یکبار تعیین میشود؛ گرجستان در اول ژانویه رهبری را بر عهده گرفت و در اول ژوئیه به یونان منتقل خواهد شد.
علاوه بر شورای وزیران امور خارجه که بالاترین مرجع تصمیمگیری سازوکار است، ساختارهایی مانند مجمع پارلمانی همکاریهای اقتصادی دریای سیاه که بر حوزههای تخصصی مختلف در چارت سازمانی تمرکز دارد، بانک تجارت و توسعه دریای سیاه، مرکز بینالمللی مطالعات دریای سیاه و شورای بازرگانی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه، به عنوان ارگانهای زیرمجموعه وابسته به این نهاد به فعالیت خود ادامه میدهند.