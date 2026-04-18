آنتالیا / خبرگزاری آنادولو

نوح ییلماز، سفیر ترکیه در دمشق در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» گفت که تحولات اخیر در منطقه می‌تواند نقش ترکیه را در مسیرهای انتقال انرژی تقویت کند.

ییلماز در گفتگو با خبرنگار آنادولو با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و تاثیر آن بر مسیرهای انتقال انرژی، تصریح کرد: تحولات اخیر در خاورمیانه می‌تواند جایگاه ترکیه را در مسیرهای انتقال انرژی تقویت کند و ترکیه را به یکی از گزینه‌های اصلی انتقال انرژی منطقه تبدیل سازد. ترکیه در شرایط کنونی، امن‌ترین، کوتاه‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر انتقال انرژی است.

به گفته سفیر ترکیه در دمشق، ترکیه مهم‌ترین گزینه زمینی انتقال انرژی به اروپا در کنار مسیر‌های دریایی شامل تنگه هرمز، باب‌المندب، کانال سوئز و دریای مدیترانه به شمار می‌رود.

وی افزود که مشکلات ایجادشده در تنگه هرمز می‌تواند انتقال انرژی را به مسیرهای زمینی تحت کنترل ترکیه یا خطوط جایگزین از عراق به سوریه و دسترسی مستقیم به مدیترانه سوق دهد؛ موضوعی که برای ترکیه و سوریه یک فرصت مهم به شمار می‌رود.

سفیر ترکیه درباره روند یکپارچگی ملی در سوریه نیز گفت: مذاکرات جاری از نظر ترکیه بسیار مثبت ارزیابی می‌شود، اما مشخص نیست آیا نتایج این روند به‌طور کامل پاسخگوی انتظارات امنیتی آنکارا خواهد بود یا نه. وی افزود با تقویت دولت سوریه و مدیریت مسئله تروریسم، منافع ترکیه نیز به‌تدریج تامین خواهد شد.

