18 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2026
ازمیر / فرات اوزدمیر، تیزجان ایکیزلر/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش اداره کل دادههای امور دریایی ترکیه، در 5 ماه اول سال جاری، 324 کشتی کروز در بنادر این کشور پهلو گرفته و در مجموع 455 هزار و 580 گردشگر را منتقل کردهاند. این رقم نشاندهنده افزایش 2.2 درصدی در تعداد کشتیها و رشد 3.9 درصدی در شمار مسافران نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
این بخش که از نظر اقتصادی به شهرهای بندری کشور کمک میکند، تعداد مسافران خود را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داده است.
کشتیهای کروز با فضای داخلی جادار خود، معمولاً برای تعطیلات و سفرهای لوکس استفاده میشوند. این کشتیهای مسافربری با ارائه گزینههای تفریحی راحت و متنوع، اتاقهای غذاخوری بزرگ، مناطق تفریحی، استخرهای شنا و امکانات اسپا فعال هستند و با هتلهای پنج ستاره در خشکی رقابت میکنند.
طبق گزارش اداره کل دادههای امور دریایی، ترکیه سال گذشته میزبان 2 میلیون و 138 هزار و 136 مسافر با 1375 کشتی کروز بود و به بالاترین آمار در سالهای اخیر رسید و امسال نیز به روند رو به رشد خود در گردشگری کروز ادامه داد.
در پنج ماه اول سال، 324 کشتی کروز در بنادر ترکیه پهلو گرفتند و میزبان 455 هزار و 580 گردشگر بودند.
ترکیه در مدت مشابه سال گذشته میزبان 438 هزار و 536 مسافر در 317 کشتی کروز بود و در پنج ماه اول سال افزایش 2.2 درصدی در تعداد کشتیها و افزایش 3.9 درصدی در تعداد مسافران را ثبت کرد.
تعداد مسافران که در ژانویه 28 هزار و 625 نفر بود، در ماه مه به 257 هزار و 897 نفر افزایش یافت. تقریباً 57 درصد از کل مسافرانی که در پنج ماه اول سال میزبان آنها بودند، در ماه مه به بنادر رسیدند.
نیلدا توره، مدیر کل شرکت کشتیهای کروز Selectum Blu Cruises، به خبرنگار آنادولو گفت که ترکیه سال گذشته از نظر گردشگری دریایی از سطح پیش از همهگیری فراتر رفت.
توره با یادآوری اینکه بخش کشتیهای کروز در سال 2025 سال موفقی را پشت سر گذاشت، گفت: به نظر میرسد امسال 5 درصد به آمار سال گذشته اضافه خواهیم کرد. تقاضا وجود دارد. همه کشتیها تقاضای بسیار زیادی برای بنادر ما نشان میدهند. به خصوص با ارزش افزوده کوشآداسی، افس و خانه مریم مقدس، ما هر ساله تعداد قابل توجهی مسافر جذب میکنیم. بنابراین، پیشبینی میکنیم که افزایش بسیار قابل توجهی در گردشگری دریایی داشته باشیم.
او با بیان اینکه سفر با کشتی کروز از جمله انتخابهای برتر گردشگران در اروپا است، افزود: در حالی که انتظار میرود رشد بخش هتلداری، به عنوان مثال، در ترکیه در سال جاری، 3 تا 4 درصد باشد، انتظار میرود گردشگری با کشتی کروز 11 درصد افزایش یابد. از این نظر، سفر دریایی جایگزین بسیار خوبی است؛ شما میتوانید تنها با یک چمدان از بسیاری از مقاصد به طور همزمان بازدید کنید. میتوانید همزمان بسیاری از کشورها را بدون خستگی ببینید. گردشگری با کشتی کروز در واقع مزایایی را برای مهمانان فراهم میکند.
توره افزود: پیش از این، سفر با کشتی کروز بسیار گران تلقی میشد و به سن خاصی نیاز داشت. اما این سیستمها و تکنیکهای جدید بازاریابی، گسترشی را در سبد مهمانان ایجاد کرده است. محدودیت سنی به 36 تا 45 سال کاهش یافته است. مهمانان دارای فرزند نیز متوجه شدهاند که میتوانند سوار کشتی کروز شوند. من فکر میکنم این یک مزیت بزرگ است. بازار با تکنیکهای بازاریابی در حال رشد است و نمیتوان جلوی آن را گرفت. قیمتها نیز در مقایسه با گذشته ارزانتر شدهاند. این امر بازار را بیشتر گسترش میدهد.
ادا بینیشیک، مدیر بازاریابی کشتی، همچنین در مورد مزایای تعطیلات کروز صحبت کرد.
بینیشیک گفت: ما یک هتل پنج ستاره در کشتی ارائه میدهیم. این شامل صبحانه، ناهار و شام، چای عصرانه و بوفه آخر شب میشود. ما همچنین سرگرمی و فعالیتها را در تمام ساعات شبانهروز در دسترس داریم. ما استخرهای سرپوشیده و روباز و خدمات اسپا ارائه میدهیم.