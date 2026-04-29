رکوردشکنی دلار و طلا در بازار ایران؛ دلار از 181 هزار تومان عبور کرد

29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
بر اساس بررسیهای میدانی، بازار ارز ایران در دو روز اخیر شاهد افزایش بیسابقه قیمتها بوده است؛ بهطوری که قیمت هر دلار آمریکا بیش از 23 هزار تا 24 هزار تومان رشد کرده است.
در حال حاضر، دلار در بازار آزاد تا 181 هزار و 100 تومان معامله میشود؛ در حالی که تا روز دوشنبه، نرخ آن حدود 157هزار تومان بود.
یورو نیز در بازار آزاد با عبور از 208 هزار تومان معامله شده و درهم امارات به حدود 50 هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که طی هفتههای گذشته بازار ارز نسبتا با ثبات همراه بود، اما در دو روز اخیر روند صعودی شدیدی آغاز شده است.
افزایش تقاضا در بازار یکی از عوامل اصلی این جهش عنوان میشود.
در بازار طلا نیز روند افزایشی ادامه داشته و هر گرم طلای 18 عیار از 20 میلیون تومان عبور کرده است.
همچنین سکه امامی نیز به حدود 208 میلیون تومان رسیده و رشد قابل توجهی را ثبت کرده است.