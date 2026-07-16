برگزاری سی‌وششمین اجلاس سران ناتو به میزبانی ترکیه، تحرک قابل توجهی در بخش گردشگری و خدمات آنکارا ایجاد کرد.

رونق 900 میلیون لیری اجلاس ناتو برای اقتصاد آنکارا برگزاری سی‌وششمین اجلاس سران ناتو به میزبانی ترکیه، تحرک قابل توجهی در بخش گردشگری و خدمات آنکارا ایجاد کرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

برگزاری سی‌وششمین اجلاس سران ناتو در روزهای هفتم و هشتم جولای در آنکارا پایتخت ترکیه، تحرک قابل توجهی در بخش گردشگری و خدمات آنکارا ایجاد و از طریق هزینه‌های اقامت، غذا و نوشیدنی، حمل‌ونقل، خرید و دیگر فعالیت‌های تجاری، حدود 800 تا 900 میلیون لیر به اقتصاد این شهر کمک کرد.

ارهان کاراکایا، مدیر اداره فرهنگ و گردشگری استان آنکارا در گفتگو با خبرنگار آنادولو با بیان اینکه برگزاری یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای بین‌المللی جهان در آنکارا دستاورد مهمی برای این شهر بوده است، تصریح کرد: زیرساخت اقامتی پایتخت توان پاسخ‌گویی به چنین رویدادهایی را دارد و این نشست با رضایت بالای مهمانان به پایان رسید.

کاراکایا گفت: برای این رویداد 23 هتل، عمدتا پنج‌ستاره، برنامه‌ریزی شده بود و در هتل‌های تحت هماهنگی حدود 5 هزار و 500 مهمان پذیرش شدند. با احتساب دیگر هتل‌ها، شمار مهمانان خارجی حاضر در آنکارا در جریان نشست به حدود 7 هزار نفر رسید.

او با اشاره به اینکه تنها در حوزه اقامت برای 23 هتل، حدود 600 میلیون لیر درآمد ایجاد شده، افزود: با اضافه شدن بخش‌های غذا و نوشیدنی، کسب‌وکارهای کوچک، مراکز خرید و دیگر فعالیت‌های تجاری، مجموع اثر اقتصادی نشست در بازه اول تا هشتم جولای به 800 تا 900 میلیون لیره رسید. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود شش برابر افزایش نشان می‌دهد.

مدیر اداره فرهنگ و گردشگری آنکارا همچنین تاکید کرد که چنین رویدادهایی افزون بر اثر اقتصادی کوتاه‌مدت، به معرفی بین‌المللی پایتخت ترکیه کمک می‌کند و می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه گردشگری و اقامت شود.