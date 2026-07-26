روند تحویل خودروهای زرهی ساخت ترکیه در اروپا به رومانی آغاز شد

26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
نخستین خودروهای زرهی «COBRA II» که با فناوری صنایع دفاعی ترکیه در رومانی تولید شدهاند، به نیروهای مسلح این کشور تحویل داده شدند. این پروژه بزرگترین قرارداد صادرات خودروهای زرهی ترکیه است.
پروژه صادرات یکهزار و 59 دستگاه خودروی زرهی COBRA II به رومانی که بزرگترین قرارداد صادراتی خودروهای زرهی زمینی در تاریخ صنایع دفاعی ترکیه به شمار میرود، وارد مرحله جدیدی شده است.
پس از تحویل خودروهای تولیدشده در ترکیه، نخستین خودروهای COBRA II که به طور کامل در تاسیسات شهر مدیاش رومانی تولید شدهاند، به نیروهای مسلح این کشور تحویل داده شدند.
با آغاز تولید انبوه طبق برنامه و شروع روند تحویل، کارخانه «Automecanica Mediaș» متعلق به شرکت اوتوکار، به مرکز تولید این شرکت در اروپا و نخستین پایگاه تولیدی آن در اتحادیه اروپا تبدیل شد.
به این ترتیب، رومانی علاوه بر مونتاژ، اکنون توانایی انجام تمامی مراحل تولید یک خودروی زرهی 4×4 را به دست آورده است.
بر اساس این قرارداد، بیش از 780 دستگاه از مجموع یکهزار و 59 خودروی سفارش دادهشده رومانی، طی پنج سال آینده در کارخانه مدیاش تولید خواهد شد.
تاکنون حدود 300 دستگاه از این خودروها تحویل داده شده و برنامهریزی شده است که در سال 2026 نیز 216 دستگاه دیگر، شامل 4 مدل جدید، به ارتش رومانی تحویل شود.
یوسف فتاحاوغلو، مدیرعامل شرکت «اتومکانیکا مدیاش»، با تایید آغاز رسمی تحویل خودروهای COBRA II به رومانی گفت: این سرمایهگذاری فراتر از راهاندازی یک خط تولید است و در بلندمدت، انتقال دانش فنی، فناوریهای پیشرفته تولید و توانمندیهای مهندسی را برای رومانی به همراه خواهد داشت.
وی افزود: کارخانه مدیاش علاوه بر تامین نیازهای نیروهای مسلح رومانی، به یک مرکز منطقهای سامانههای زمینی تبدیل خواهد شد که میتواند از فرصتهای صادراتی آینده در چارچوب برنامههای دفاعی ناتو و اتحادیه اروپا نیز پشتیبانی کند.