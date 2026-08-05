استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی، امروز چهارشنبه 5 اوت 2026 با افزایش ارزش سهام مواجه شدند.

در این راستا، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 3.60 درصد ارتقا در سطح 66,258 واحد و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 3.76 درصد افزایش در سطح 6,598 واحد قرار گرفتند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 1.4 درصد رشد ارزش به 3,875 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 0.4 درصدی به 25,954 واحد رسیدند.

شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با رشد 0.2 درصدی در سطح 78,596 واحد قرار گرفت.