04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز دوشنبه، چهارم می 2026 در پی موضعگیری ایالات متحده آمریکا مبنی بر حمایت از عبور کشتیهای کشورهای بیطرف در تنگه هرمز، هفته را با روندی مثبت آغاز کردند.
در این راستا، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 5.1 درصد افزایش در سطح 6,937 واحد قرار گرفت.
شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 1.5 درصدی به 26,161 واحد رسید.
شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با رشد 1.1 درصدی در سطح 77,725 واحد قرار گرفت.
از سوی دیگر، بازارهای بورس کشورهای ژاپن و چین تعطیل هستند.