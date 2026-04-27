استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز دوشنبه، 27 آوریل 2026 با افزایش ارزش سهام مواجه شدند.

ارزیابی سرمایه‌گذاران مبنی بر کاهش احتمال درگیری شدید بین ایالات متحده/اسرائیل و ایران و انتظار کاهش قیمت انرژی، به افزایش ریسک‌پذیری کمک کرده است. افزایش ارزش سهام فناوری منجر به روند مثبت در آسیا، به استثنای هنگ کنگ، شده‌اند.

در این راستا، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 1 درصد ارتقا در سطح 60,296 واحد و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 2.2 درصد افزایش در سطح 6,615 واحد قرار گرفتند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.2 درصد رشد به 4,085 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با کاهش 0.2 درصدی به 25,919 واحد رسیدند.

شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با رشد 0.6 درصدی در سطح 77,090 واحد قرار گرفت.