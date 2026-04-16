​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز پنجشنبه، 16 آوریل 2026 با افزایش ارزش سهام مواجه شدند.

در این راستا، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 2.6 درصد ارتقا در سطح 59,640 واحد و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 1.9 درصد افزایش در سطح 6,209 واحد قرار گرفتند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.6 درصد رشد به 4,049 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 1.6 درصدی به 26,357 واحد رسیدند.

شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با رشد 0.3 درصدی در سطح 78,351 واحد قرار گرفت.