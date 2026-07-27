استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی، امروز دوشنبه 27 جولای 2026 با افزایش ارزش سهام مواجه شدند.

در این راستا، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 0.7 درصد ارتقا در سطح 65,028 واحد و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 1 درصد افزایش در سطح 6,755 واحد قرار گرفتند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 1.1 درصد رشد ارزش به 3,856 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 1.1 درصدی به 25,230 واحد رسیدند.

شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با رشد 0.9 درصدی در سطح 76,709 واحد قرار گرفت.