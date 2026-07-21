شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی به جز بورس هند امروز سیر صعودی در پیش گرفتند.

رشد ارزش شاخص‌ها در بازارهای بورس آسیا به‌جز هند شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی به جز بورس هند امروز سیر صعودی در پیش گرفتند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی به جز بورس هند، امروز سه‌شنبه 21 جولای 2026 با افزایش ارزش سهام مواجه شدند.

در این راستا، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 3.3 درصد ارتقا در سطح 66,252 واحد و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 3.6 درصد افزایش در سطح 6,747 واحد قرار گرفتند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 1.4 درصد رشد ارزش به 3,850 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 0.1 درصدی به 25,155 واحد رسیدند.

شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با کاهش 0.4 درصدی در سطح 77,446 واحد قرار گرفت.