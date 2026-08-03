رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو​​​​​​​

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اروپا معاملات امروز دوشنبه سوم اوت 2026؛ اولین روز کاری هفته را با روند صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.3 درصد ارتقا در سطح 651 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 1.21 درصد در سطح 25.941 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.6 درصد رشد ارزش به 52,480 واحد رسید.

همچنین، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.5 درصد رشد به 19,883 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.9 درصد افزایش به 8.589 واحد دست یافتند.