رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو​​​​​​​

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اروپا معاملات امروز دوشنبه 27 جولای 2026؛ اولین روز کاری هفته را تحت تأثیر کاهش تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران، با روند صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.7 درصد ارتقا در سطح 649 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 1.2 درصد در سطح 25.404 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.5 درصد رشد ارزش به 52,062 واحد رسید.

همچنین، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.9 درصد رشد به 19,765 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.8 درصد افزایش به 8.435 واحد دست یافتند.