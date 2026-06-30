رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو​​​​​​​



شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اروپا معاملات امروز سه‌شنبه، 30 ژوئن 2026 را تحت تأثیر اخبار مربوط به دیدار امروز آمریکا و ایران در دوحه و همچنین افزایش سهام شرکت‌های فناوری، با روند صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.6 درصد ارتقا در سطح 640 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 0.8 درصد در سطح 24.830 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.6 درصد رشد ارزش به 51,453 واحد رسید.

همچنین، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.2 درصد رشد به 19,416 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.3 درصد افزایش به 8.399 واحد دست یافتند.