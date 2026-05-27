رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اروپا معاملات امروز چهارشنبه، 27 مه 2026 را با روند صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.3 درصد ارتقا در سطح 630 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 0.5 درصد در سطح 25.334 واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افزایش 0.1 درصدی به 10,481 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.4 درصد رشد ارزش به 50,075 واحد رسیدند.

همچنین، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.5 درصد رشد به 18,380 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.3 درصد افزایش به 8.200 واحد دست یافتند.