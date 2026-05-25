رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اروپا معاملات امروز دوشنبه، 25 مه 2026 را با روند صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.6 درصد ارتقا در سطح 628 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 1.2 درصد در سطح 25.180 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.6 درصد رشد ارزش به 49,450 واحد رسید.

همچنین، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 1.3 درصد رشد به 18,215 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با یک درصد افزایش به 8.194 واحد دست یافتند.