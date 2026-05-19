رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی بازارهای سهام اروپا امروز سهشنبه، 19 مه 2026 پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره تعویق موقت حمله برنامهریزیشده به ایران، روندی مثبت در پیش گرفتند.
در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.5 درصد ارتقا در سطح 613 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 0.8 درصد در سطح 24,444 واحد قرار گرفتند.
شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افزایش 0.5 درصدی به 10,380 واحد و شاخص «امآیبی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.1 درصد رشد ارزش به 48,735 واحد رسیدند.
همچنین، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.3 درصد رشد به 17,808 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.5 درصد افزایش به 8,024 واحد دست یافتند.