رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اروپا امروز چهارشنبه 13 مه 2026 معاملات خود را با روندی صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.7 درصد ارتقا در سطح 611 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 0.8 درصد در سطح 24,140 واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افزایش 0.7 درصدی به 10,338 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.9 درصد رشد ارزش به 49,440 واحد رسیدند.

همچنین، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.5 درصد رشد به 17,667 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.3 درصد افزایش به 8,003 واحد دست یافتند.