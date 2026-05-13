13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی بهجز هنگکنگ امروز چهارشنبه، 13 مه 2026 معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند.
در این راستا، شاخص «کوسپی» بازار بورس کرهجنوبی با 2.63 درصد رشد ارزش به 7,844 واحد رسید.
همچنین شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 0.94 درصد رشد به 63,330 واحد دست یافت.
همچنین شاخص «سنسکس» بورس هند با افزایش 0.4 درصدی به 74,886 واحد صعود کرد.
این در حالی است که شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افت 0.1 درصدی به 26,312 واحد کاهش یافت.