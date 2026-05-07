رشد ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی به جز انگلیس امروز پنجشنبه 7 مه 2026 معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.2 درصد ارتقا در سطح 624 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 0.2 درصد در سطح 25,001 واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افت 0.4 درصدی به 10,393 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.2 درصد رشد ارزش به 49,805 واحد رسیدند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.2 درصد رشد به 18,135 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.7 درصد افزایش به 8,353 واحد دست یافتند.