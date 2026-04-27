رشد ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز دوشنبه 27 آوریل 2026 معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.1 درصد ارتقا در سطح 611 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 0.3 درصد در سطح 24,211 واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با کاهش 0.1 درصدی به 10,383 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.3 درصد رشد ارزش به 47,778 واحد رسیدند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.4 درصد رشد به 17,765 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.2 درصد افزایش به 8,179 واحد دست یافتند.