09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی بازارهای سهام کشورهای اروپایی بهجز انگلستان امروز پنجشنبه، 9 جولای 2026 معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند.
در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.5 درصد ارتقا در سطح 638,8 واحد قرار گرفت.
شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.6 درصد افزایش به 25,015 واحد و شاخص «امآیبی 30» بورس ایتالیا با 0.8 درصد رشد به 52,221 واحد رسیدند.
همچنین شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 1.3 درصد صعود به 19,291 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.5 درصد ارتقا به 8,291 واحد دست یافتند.
این در حالی است که شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با کاهش 0.4 درصدی ارزش به 10,580 واحد سقوط کرد.