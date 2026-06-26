وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفر خود به کانادا با شماری از بازرگانان ترک در شهر تورنتو دیدار کرد.

دیدار هاکان فیدان با بازرگانان و نمایندگان جامعه ترک در کانادا وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفر خود به کانادا با شماری از بازرگانان ترک در شهر تورنتو دیدار کرد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در چارچوب سفر خود به کانادا با شماری از بازرگانان تُرک در شهر تورنتو دیدار کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه در شبکه‌های اجتماعی، فیدان در این نشست با فعالان اقتصادی ترک مقیم کانادا درباره موضوعات مورد علاقه و زمینه‌های همکاری گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین در برنامه‌ای که به میزبانی اتحادیه دموکرات‌های بین‌المللی در تورنتو برگزار شد، حضور یافت و با نمایندگان جامعه ترک و مسلمان مقیم کانادا دیدار کرد.