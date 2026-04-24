دیدار هاکان فیدان با بازرگانان ترک در لندن

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی NSosyal اعلام کرد، هاکان فیدان وزیر امور خارجه کشور در جریان سفر رسمی خود به لندن با بازرگانان ترک ساکن انگلستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این پست که شامل تصاویری از این نشست بود، بر تقویت مناسبات تجاری تاکید شد. فیدان روز گذشته نیز با ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلستان دیدار کرده بود که در جریان آن، «سند چارچوب مشارکت استراتژیک ترکیه و انگلستان» توسط وزرای خارجه دو کشور به امضا رسید.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین در پارلمان انگلستان با اعضای مجلس اعیان و مجلس عوام دیدار کرد. انتظار می‌رود فیدان امروز نیز به تماس‌ها و دیدارهای دیپلماتیک خود در لندن ادامه دهد.