وزیر خزانه‌داری ترکیه در چارچوب نشست‌های بهاری G20 و صندوق بین‌المللی پول با سرمایه‌گذاران در نیویورک و همچنین نمایندگانی از بخش املاک و مستغلات و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی دیدار خواهد کرد.

دیدارهای وزیر خزانه‌داری ترکیه در نیویورک وزیر خزانه‌داری ترکیه در چارچوب نشست‌های بهاری G20 و صندوق بین‌المللی پول با سرمایه‌گذاران در نیویورک و همچنین نمایندگانی از بخش املاک و مستغلات و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی دیدار خواهد کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

محمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه پیش از نشست‌های بهاری گروه 20 و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سفر کاری فشرده‌ای را در نیویورک آغاز می‌کند.

او در چارچوب این سفر در میزگردی که با همکاری سیتی‌گروپ و شورای بازرگانی ترکیه-آمریکا برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد و همچنین با جین فریز، رئیس و مدیرعامل سیتی‌گروپ دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

او همچنین قرار است در نشستی با همکاری جی‌پی‌مورگان و موسیاد، با نمایندگان بخش واقعی اقتصاد دیدار کند.

شیمشک در ادامه سفر خود در نیویورک با نمایندگان مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی و همچنین شماری از سرمایه‌گذاران بزرگ جهانی دیدارهایی خواهد داشت.