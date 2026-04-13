13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
محمت شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه پیش از نشستهای بهاری گروه 20 و صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، سفر کاری فشردهای را در نیویورک آغاز میکند.
او در چارچوب این سفر در میزگردی که با همکاری سیتیگروپ و شورای بازرگانی ترکیه-آمریکا برگزار میشود شرکت خواهد کرد و همچنین با جین فریز، رئیس و مدیرعامل سیتیگروپ دیدار و گفتوگو میکند.
او همچنین قرار است در نشستی با همکاری جیپیمورگان و موسیاد، با نمایندگان بخش واقعی اقتصاد دیدار کند.
شیمشک در ادامه سفر خود در نیویورک با نمایندگان مؤسسات رتبهبندی اعتباری بینالمللی و همچنین شماری از سرمایهگذاران بزرگ جهانی دیدارهایی خواهد داشت.