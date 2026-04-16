درآمد 378 میلیون دلاری صادرات فندق ترکیه

ترابزون/ ملتم یلماز، زینب آق‌مان/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی انجمن صادرکنندگان شرق دریای سیاه، میزان صادرات فندق این منطقه طی دوره ژانویه تا مارس سال جاری با هدف توسعه تجارت خارجی، به ارزش 378 میلیون و 876 هزار دلار ثبت شده است.

در این مدت زمان مشخص، 27 هزار و 507 تُن فندق به 69 کشور مختلف جهان صادر شده است. کشورهای اروپایی در صدر متقاضیان قرار داشتند؛ به طوری که ایتالیا با 99.5 میلیون دلار، آلمان با 78 میلیون دلار و فرانسه با 29.8 میلیون دلار، بیشترین میزان واردات فندق از این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.

در این میان، شهر ترابزون به عنوان قطب اصلی این محصول، با ثبت 186.8 میلیون دلار صادرات توانست 49 درصد از کل صادرات فندق منطقه شرق دریای سیاه را به تنهایی تأمین کند.

مهمت جیراو، رئیس کمیته فندق و فرآورده‌های آن در انجمن صادرکنندگان شرق دریای سیاه، با اشاره به جایگاه استراتژیک این محصول در اقتصاد منطقه تأکید کرد که هدف اصلی صادرکنندگان در ادامه سال جاری، نفوذ به بازارهای جدید و همچنین تقویت صادرات محصولات فرآوری‌شده با ارزش افزوده بالاتر است.

