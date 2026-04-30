درآمد گردشگری ترکیه در سه‌ماهه نخست سال به حدود 9.9 میلیارد دلار رسید درآمد گردشگری ترکیه در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 4.2 درصدی به 9 میلیارد و 896 میلیون دلار رسید.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

براساس داده های «مرکز آمار ترکیه» درآمد گردشگری کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 4.2 درصدی به 9 میلیارد و 896 میلیون دلار رسید.

بر اساس این گزارش، درآمد گردشگری در این دوره نسبت به سه‌ماهه نخست سال گذشته 4.2 درصد افزایش داشته است. از این رقم، 9 میلیارد و 694 میلیون دلار از محل هزینه‌های بازدیدکنندگان و 201 میلیون و 883 هزار دلار از محل مسافران ترانزیتی به دست آمده است.

طبق این آمار، 25.6 درصد از درآمد گردشگری از سوی شهروندان مقیم خارج که به ترکیه سفر کرده‌اند تأمین شده است. بازدیدکنندگان سفرهای خود را به‌صورت شخصی یا تور سازمان‌دهی کردند. در این دوره، 8 میلیارد و 469 میلیون دلار از هزینه‌ها مربوط به مخارج شخصی و 1 میلیارد و 224 میلیون و 883 هزار دلار مربوط به تورها بوده است.

در سه‌ماهه نخست سال، تعداد بازدیدکنندگانی که از ترکیه خارج شدند نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.5 درصد افزایش یافت و به 9 میلیون و 258 هزار و 129 نفر رسید. از این تعداد، 2 میلیون و 376 هزار و 343 نفر را شهروندان مقیم خارج تشکیل دادند.

میانگین هزینهٔ شبانه هر بازدیدکننده در این دوره 102 دلار اعلام شد. این رقم برای شهروندان تُرک مقیم خارج کشور 72 دلار بوده است.

