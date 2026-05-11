داغلی‌اوغلو: ترکیه با اصلاحات مستمر، سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌کند رئیس دفتر سرمایه‌گذاری و مالی ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد آنکارا از سال 2003 به‌صورت مستمر برنامه‌های اصلاحات اقتصادی را اجرا کرده و با فراهم‌کردن محیطی دوستدار سرمایه‌گذاری، روند پروژه‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

نشست تجاری ترکیه-بلژیک به همت شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEİK) با حضور ملکه ماتیلد بلژیک، عمر بولات وزیر تجارت ترکیه، احمد بوراک داغلی‌اوغلو رئیس دفتر سرمایه‌گذاری و مالی ریاست‌جمهوری، نائل اولپاک رئیس DEİK و جمعی از مقامات و فعالان اقتصادی برگزار شد.

احمد بوراک داغلی‌اوغلو در این نشست اعلام کرد بیش از 700 شرکت بلژیکی در ترکیه فعالیت می‌کنند و حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها از سال 2003 تاکنون از 8 میلیارد دلار فراتر رفته است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی ترکیه گفت: میانگین رشد سالانه ترکیه از سال 2003 تاکنون 5.3 درصد بوده و این کشور در برابر شوک‌های اقتصادی جهانی از مقاوم‌ترین اقتصادها محسوب می‌شود.

داغلی‌اوغلو تاکید کرد ترکیه محیطی مناسب و دوستدار کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده و افزود: از سال 2003 اصلاحات را با قاطعیت ادامه می‌دهیم. هر 18 تا 24 ماه یک برنامه اصلاحات جدید تدوین و اجرا می‌کنیم و پس از دریافت بازخورد بخش خصوصی، برنامه بعدی را آماده می‌سازیم.

وی همچنین با اشاره به موقعیت ژئو‌اقتصادی ترکیه گفت این کشور به مرکز منطقه‌ای تبدیل شده و به‌دنبال ایفای نقش یک قدرت اقتصادی جهانی است.

نائل اولپاک، رئیس شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه نیز با بیان اینکه ترکیه و بلژیک دو اقتصاد مکمل یکدیگر هستند، سرمایه‌گذاری، تحول سبز، فناوری، صنایع دفاعی و لجستیک را از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری میان دو کشور عنوان کرد.

اولپاک همچنین بر ضرورت بازنگری در روند روابط ترکیه و اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت جامعه تجاری ترکیه همچنان با قدرت از مسیر اروپایی حمایت می‌کند.

در همین حال، رنه براندرس، رئیس افتخاری فدراسیون شرکت‌های بلژیک، اعلام کرد بیش از 400 نماینده از 200 شرکت بلژیکی در این سفر حضور دارند و بسیاری از آن‌ها در حوزه‌های فناوری پیشرفته، صنایع شیمیایی، خودروسازی، دفاعی، فضایی و انرژی فعالیت می‌کنند.

وی ترکیه را شریک مهم اقتصادی بلژیک توصیف کرد و گفت شرکت‌های ترک نیز بلژیک را به‌عنوان سکوی اصلی سرمایه‌گذاری در قلب اروپا انتخاب می‌کنند.